Смертельных случаев отравления таллием на авиазаводе в Таганроге не выявлено

Массовое отравление таллием на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева не привело к смертельным исходам. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Лисицкий.

Инцидент произошел 2 марта. У сотрудников предприятия диагностировано отравление таллием — металлом, который относится к высокотоксичным ядам.

«В связи с отравлением таллием на предприятии нет ни одного погибшего. Связь, которую некоторые издания проводят между смертью одного из сотрудников и отравлением таллием, не соответствует действительности», — приводит ТАСС комментарий Андрея Лисицкого.

По его словам, наличие таллия подтвердилось в крови 28 сотрудников предприятия. Всего анализы сдали 37 человек. Сейчас восемь человек находятся на лечении в Ростове-на-Дону, еще один госпитализирован в Таганроге.

Гендиректор Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева Юрий Грудинин сообщил, что руководство выплатит компенсации на лечении сотрудников.