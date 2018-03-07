Пять человек отравились в ФРГ после вскрытия конверта с порошком

В больницу с симптомами отравления госпитализированы пятеро сотрудников районного суда города Ринтельн, федеральная земля Нижняя Саксония, ФРГ, после вскрытия конверта с порошком. О произошедшем сообщает ТАСС со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным правоохранительных органов, пострадавшие жаловались на удушье и состояние паники. Медики, прибывшие по вызову, осмотрели еще 19 сотрудников суда.

Симптомы отравления появились у пострадавших после вскрытия конверта, в котором находился зеленый порошок. Недомогание у них возникло спустя некоторое время.

Район вокруг здания суда оцеплен полицией, внутри суда работают спасатели.

Ранее сообщалось, что жителя Массачусетса обвинили в отправке сыну Трампа письма с порошком.