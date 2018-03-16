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Британский суд признал виновным обвиняемого во взрыве на станции метро

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Фото: Global Look Press/twitter.com/Joons_Spoons
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Британский суд признал виновным в покушении на убийство с помощью взрыва на станции лондонского метро Parsons Green обвиняемого Ахмеда Хассана Мохаммеда Али.

Теракт был совершен 15 сентября 2017 года. В результате взрыва пострадали 30 человек. Ответственность на себя взяли террористы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

В полиции сообщили, что бомбу, начиненную гвоздями и другими поражающими элементами, установил в вагоне 18-летний выходец из Ирака Ахмед Хассан.

В марте 2018 года в Сети появилось видео, на котором запечатлен момент совершения теракта в лондонском метро в сентябре 2017 года. На кадрах виден момент взрыва на станции Parsons Green. После взрыва на выходе со станции произошла давка.

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