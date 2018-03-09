Появилось видео момента взрыва в метро Лондона

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент совершения теракта в лондонском метро в сентябре 2017 года. На кадрах виден момент взрыва на станции Parsons Green, сообщает телеканал «Звезда».

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как переполненный людьми вагон заполняет огонь.Пассажиры в панике разбегаются.

После взрыва на выходе со станции произошла давка.

Теракт был совершен 15 сентября. В результате взрыва пострадали 30 человек. Ответственность на себя взяли террористы «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ)

В полиции сообщили, что бомбу, начиненную гвоздями и другими поражающими элементами, установил в вагоне восемнадцатилетний выходец их Ирака Ахмед Хассан.

Ему предъявлены обвинения в покушении на убийство.

Судебный процесс продолжается до сих пор, молодой человек признался в связях с ИГ, но отверг предъявленные ему обвинения.