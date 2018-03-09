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Полиция разыскивает скрывшихся с мужчиной багажнике похитителей под Волгоградом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудники полиции Волгоградской области разыскивают неизвестных, которые избили мужчину в городе Камышине, а затем увезли его в багажнике машины. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Двое мужчин и женщина, у дома № 96 по ул.Пролетарской г. Камышин нанесли телесные повреждения, а после чего положили в багажник указанного автомобиля неустановленного мужчину», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел около 21:30 мск 8 марта. Подозреваемые передвигаются на автомобиле Porsche Cayenne. На вид похищенному мужчине 40-45 лет, он невысокого роста, волос седой, одет в куртку бежевого цвета. Неизвестные скрылись в сторону Южного городка города Камышина.

Ранее портал iz.ru писал, что в городе Ишиме Тюменской области сотрудник ГИБДД при попытке остановить угонщика, который находился в нетрезвом состоянии, забрался в движущуюся машину через разбитое заднее стекло.

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