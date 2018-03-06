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Подозреваемый в похищении девочки под Волгоградом дал показания

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Фото: Depositphotos.com
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Подозреваемый в похищении 11-летней девочки под Волгоградом, поиски который продолжались четыре дня, заявил, что ребенок по своей воле сел в его автомобиль. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета РФ.

Пропавшую Анну Выпрецкую обнаружили живой и здоровой в квартире взрослого мужчины в городе Камышин Волгоградской области в 150 м от ее дома. После разговора с девочкой следователи выяснили, что подозреваемый представился сотрудником полиции и сказал, что она задержана. Затем он привел ее в квартиру и удерживал там в течение четырех суток.

«Задержанный в ходе допроса заявил, что 1 марта в утреннее время увидел потерпевшую, которая находилась на улице одна и плакала. Он остановился, чтобы помочь девочке, после чего потерпевшая якобы сама села в его автомобиль», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя ведомства.

Как установили следователи, мужчина был безработным и проживал в квартире один. Кроме того, у него была задолженность по кредитам на сумму в 318 тыс. рублей.

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