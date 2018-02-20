Инспектор ДПС прыгнул в машину через разбитое окно для поимки угонщика

В городе Ишиме сотрудник ГИБДД, пытаясь задержать пьяного угонщика, забрался в движущуюся машину через разбитое заднее стекло.

Патрулю ДПС поступила информация о том, что водитель Renault Logan управляет машиной в нетрезвом состоянии. Полицейские остановили автомобиль, но как только один из инспекторов подошел к водителю для проверки, тот нажал педаль газа и попытался скрыться. Двери машины были заблокированы, и тогда сотрудник ГИБДД прыгнул на задний капот и зацепился за багажник, сообщает «Ридус».

Инспектор разбил заднее стекло пистолетом и залез в салон машины. Водителя удалось остановить и задержать. Как выяснилось, мужчина действительно был пьян и управлял не своим автомобилем. Задержанный угнал иномарку у пенсионера, который подвозил его на исправительные работы.

Видео происшествия региональное ГИБДД опубликовало в Instagram.