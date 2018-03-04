В РФ участились случаи краж колес Lada Vesta SW Cross варварским методом

Злоумышленники чаще всего похищают в России варварским методом колеса от автомобилей отечественного производства LADA Vesta SW Cross. В частности, грабители делают надрез в крыле, добираются до аккумулятора и отключают сигнализацию. После этого воры снимают колеса с помощью домкрата, сообщает «Пятый канал».

В большинстве случаев главной целью злоумышленников становятся легкосплавные колесные диски. Преступники не просто снимают колеса, а еще и уродуют кузов, вырезая в крыльях или капоте дыру. Через нее злоумышленники отключают аккумулятор, а вместе с ним и сигнализацию.

По данным телеканала, в Саратове произошло два случая хищения всех колес с автомобиля подобным методом.

Как сообщал портал iz.ru, продажи автомобилей Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW стартовали в октябре 2017 года.