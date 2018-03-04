Прямой эфир

В РФ участились случаи краж колес Lada Vesta SW Cross варварским методом

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Злоумышленники чаще всего похищают в России варварским методом колеса от автомобилей отечественного производства LADA Vesta SW Cross. В частности, грабители делают надрез в крыле, добираются до аккумулятора и отключают сигнализацию. После этого воры снимают колеса с помощью домкрата, сообщает «Пятый канал».

В большинстве случаев главной целью злоумышленников становятся легкосплавные колесные диски. Преступники не просто снимают колеса, а еще и уродуют кузов, вырезая в крыльях или капоте дыру. Через нее злоумышленники отключают аккумулятор, а вместе с ним и сигнализацию.

По данным телеканала, в Саратове произошло два случая хищения всех колес с автомобиля подобным методом.

Как сообщал портал iz.ru, продажи автомобилей Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta SW стартовали в октябре 2017 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обнародованы фото эксклюзивной Lada Vesta Signature
«АвтоВАЗ» поставил более 300 автомобилей Lada на Кубу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017