Обнародованы фото эксклюзивной Lada Vesta Signature

«АвтоВАЗ» обнародовал фото эксклюзивной модели Lada Vesta, которую разработали специально для главы концерна Николя Мора.

Модификация Signature, в отличии от классической версии, имеет удлиненный кузов, дополнительную шумоизоляцию и защиту от вибрации.

Кроме того, у машин нет сплошного заднего сидения. Вместо него установлены два отдельных кресла, между которыми присутствует широкий подлокотник.

Фото LADA Vesta Signature президента АвтоВАЗа Николя Мора https://t.co/LhTbHnopHW pic.twitter.com/BsoXMCYXtE — Лада.Онлайн (@Lada_Online) February 13, 2018

Lada Vesta Signature имеет бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, мощность которого составляет 122 л.с.

В будущем «АвтоВАЗ» планирует выпускать данную модификацию с индивидуальными пожеланиями заказчиков, пишет «Федеральное агентство новостей».

Стоимость такого автомобиля, по предварительным данным, будет начинаться от одного миллиона рублей.