Обнародованы фото эксклюзивной Lada Vesta Signature
«АвтоВАЗ» обнародовал фото эксклюзивной модели Lada Vesta, которую разработали специально для главы концерна Николя Мора.
Модификация Signature, в отличии от классической версии, имеет удлиненный кузов, дополнительную шумоизоляцию и защиту от вибрации.
Кроме того, у машин нет сплошного заднего сидения. Вместо него установлены два отдельных кресла, между которыми присутствует широкий подлокотник.
Lada Vesta Signature имеет бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, мощность которого составляет 122 л.с.
В будущем «АвтоВАЗ» планирует выпускать данную модификацию с индивидуальными пожеланиями заказчиков, пишет «Федеральное агентство новостей».
Стоимость такого автомобиля, по предварительным данным, будет начинаться от одного миллиона рублей.