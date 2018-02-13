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Обнародованы фото эксклюзивной Lada Vesta Signature

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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«АвтоВАЗ» обнародовал фото эксклюзивной модели Lada Vesta, которую разработали специально для главы концерна Николя Мора.

Модификация Signature, в отличии от классической версии, имеет удлиненный кузов, дополнительную шумоизоляцию и защиту от вибрации.

Кроме того, у машин нет сплошного заднего сидения. Вместо него установлены два отдельных кресла, между которыми присутствует широкий подлокотник.

Lada Vesta Signature имеет бензиновый двигатель объемом 1,8 литра, мощность которого составляет 122 л.с.

В будущем «АвтоВАЗ» планирует выпускать данную модификацию с индивидуальными пожеланиями заказчиков, пишет «Федеральное агентство новостей».

Стоимость такого автомобиля, по предварительным данным, будет начинаться от одного миллиона рублей.

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