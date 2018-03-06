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Названа причина мощного взрыва в центре Донецка

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Фото: РИА Новости/ Сергей Аверин
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Мужчина взорвал гранату в автомобиле в центре Донецка после отказа девушки от отношений. Об этом сообщили в МВД самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В ходе следствия выяснилось, что экс-возлюбленный погибшей не оставлял попыток возобновить отношения. Неоднократно угрожал покончить жизнь самоубийством», -– приводит «РИА Новости» сообщение МВД.

Отмечается, что на очередную встречу с возлюбленной мужчина взял гранаты, одну из них он и привел в действие 5 марта.

Девушка погибла, мужчина госпитализирован. Вторую неразорвавшуюся гранату обнаружили сотрудники полиции.

«После выздоровления ему придется ответить за содеянное по всей строгости закона. По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз, ведется следствие, по окончании которого будет установлена полная степень вины подозреваемого», –– добавили в МВД.

6 марта в ДНР сообщили о взрыве в районе линии соприкосновения в Донбассе. Власти республики призвали миссию ОБСЕ расследовать обстоятельства происшествия.

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