Юсуп Бахшиев: «Герой не может ради высокой цели уничтожать людей»

В издательстве «Росмэн» выходит вторая часть трилогии «Забытые царства» — историческое фэнтези, написанное в соавторстве кинопродюсером Юсупом Бахшиевым и писателем-фантастом Андреем Лазарчуком. «Известия» поговорили с Юсупом Бахшиевым о готовящейся экранизации всего цикла, проблемах жанра в кино- и телеиндустрии и ожиданиях современного зрителя.

— Почему вы, успешный кинопродюсер, взялись за литературу и именно фантастику?

— В детстве книги были самым сильным источником эмоций. Мой отец, работавший учителем, водил меня в Педагогическую библиотеку имени Ушинского. Это был книжный «клондайк». К тому же эпоха расцвета фантастики. Я читал всё — от Шекли до Стругацких. Суть фантастики и фэнтези не в том, что они рассказывают про новые технологии или про богов и колдунов, а в том, что они помещают людей в нереальные экстремальные ситуации, где человек проявляет себя либо с хорошей, либо с плохой стороны. Антураж может быть любым: космическая станция, иная планета, далекое прошлое или альтернативная Вселенная. Главное — судьбы персонажей.

— Но, наверное, можно было бы просто найти подходящее произведение для экранизации?

— Я отношусь к тому поколению продюсеров, которые вернули российское кино на экраны в конце 1990-х — начале 2000-х. Тогда нашим кредо было «от А до Я». Мы не только приносили деньги в существующие проекты, но и генерировали новые. Снимать большие фильмы требовало большого мужества и ответственности. Первый «Антикиллер» и «Параграф 78» — ленты, получившие прекрасную зрительскую поддержку, — состоялись исключительно благодаря тому, что продюсеры, и я в том числе, делали их вручную от начала до конца.

— А почему не сразу сценарий решили написать?

— Можно было написать сценарий, снять фильм, а потом по фильму выпустить книгу. Но пока я ни одной книги хорошего качества, написанной по фильму, не видел. Писатель вообще не должен работать с прицелом на экранизацию. Просто здесь первооснова книги придумывалась людьми, которые близки к кинематографу и примерно представляют, что хотят получить на экране. Тем более что фэнтези у нас в российском кино сейчас практически нет. Есть экранизации «Дозоров» Сергея Лукьяненко — городское фэнтези. Они успешны по сборам, но между ними и книгами — гигантская пропасть.

— Кстати, почему жанр фэнтези не приживается у нас в киноиндустрии?

— Причин несколько. Если сравнивать «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и «Бегущего по лезвию», то большой вопрос, что интереснее — кино или книга. Удивительно, как Ридли Скотту и сценаристам, которые писали эту историю, удалось из шизофренического в хорошем смысле слова видения Филипа Дика извлечь такую стройную душераздирающую историю. Даже второй «Бегущий по лезвию» — несомненный успех. Почему-то бредовых «Трансформеров» люди готовы смотреть в кинотеатрах два с половиной часа, а философскую притчу — нет .

Сейчас огромное количество хлама на книжных полках и на экранах кинотеатров. Но иногда посмотрел 10 минут и выключил, а иногда всё равно хочется узнать, чем же закончится. Поэтому, наверное, этот шлак и выживает. И главное, очень сложно добиться того, чтобы «пробить» нестандартный проект. Например, лет пять назад я купил права на «Понедельник начинается в субботу». Сергей Лукьяненко написал блестящий восьмисерийный сериал, в котором первооснова Стругацких остается практически неизмененной, но в то же время материал осовременивается. Я с этим проектом обошел все телевизионные каналы. Никто не заинтересовался. А на одном канале вообще на полном серьезе предложили переделать под «Гарри Поттера».

— То есть проблема в страхе перед новыми форматами?

— В кино другая проблема: чтобы снять качественную картину в этом жанре, требуется бюджет от 300 млн рублей, то есть $5–6 млн. Чтобы отбиться в прокате, такой фильм должен собрать минимум 1 млрд рублей. А это опять же возвращает нас к телеканалам: без рекламной поддержки такие сборы сегодня невозможны. Каналы же поддерживают только те фильмы, в которых участвуют. Огромное количество хороших картин из-за отсутствия ТВ-поддержки не дошло до зрителя. Вот еще один ответ, почему у нас фэнтези практически не выходит.

— Не окупается.

— Да. В начале 2000-х мы на первом «Антикиллере» могли себе позволить потратить те деньги, которые, мы были уверены, никогда не соберем. Хотя в итоге «Антикиллер» стал самым кассовым фильмом года. Сейчас финансовая ситуация другая. Но в наших планах — кинематографическая трилогия, основанная на книжной. Сейчас пишем сценарий по первой части.

— Жанр можно определить как славянское фэнтези, по аналогии с «Волкодавом»?

— Я бы не хотел попадать под жанр «славянского фэнтези». У нас основополагающая мысль в том, что неправильно говорить о территории России как о сугубо славянской. Большое количество имен и фамилий у русских людей тесно связаны со степью, с восточными народами. Мы постарались отразить идею, что на территории нынешней России существовал некий конгломерат разных народов, достаточно толерантный.

Многонациональное государство, упоминания о котором просто обязаны были сохраниться. «Забытые царства» скорее жанр альтернативной исторической реальности. Мы взяли мифологического персонажа, девушку Ягмару, и поместили его в конкретную историческую среду — IV век до н.э., когда Александр Македонский начинает восхождение к власти.

— Но все-таки в альтернативной истории больше правды или фантастики, если сравнивать с официальной из учебников?

— Верить всему, что написано в учебниках и трактатах, не следует. Историю превратили в бизнес. Как и на телевидении, никто не хочет менять формат. Все уже защитили диссертации и написали труды, кто же признается в ошибках? Россия здесь не исключение. Предположения о существовании на нашей территории доисторических или исторических государств, которых мы не знаем, высказываются давно. Например, Великая Тартария. Есть упоминания историков, подтверждающие существование такого государства. Но толком ничего не известно. Была эта Великая Тартария или не была? Если ее не было, то почему она оказалась на картах?

События в наших книгах занимают огромное пространство: нынешний Узбекистан, Северный Кавказ, территории у Каспия, Волги, Дуная, Дона. В разные годы это были земли Российской империи и Советского Союза, но многие народы, которые жили на этих территориях, уже никакого отношения к нашей стране не имеют. Мы должны показать их историю, потому что она связана с нашей. Такое фэнтези может послужить символом примирения в обществе. Есть одна большая национальность — хорошие люди. И маленькая национальность — плохие люди.

— Сейчас персонажи редко бывают либо хорошими, либо плохими по четкому разделению.

— Полутона, которыми наш мир сейчас пытаются наделить, с одной стороны, хороши, с другой стороны, не очень, потому что размываются понятия хорошего и плохого. Антигерой — с одной стороны прекрасно. Никто не может про себя сказать, что он исключительно хороший. У всех хватает отрицательных сторон. Но герой все-таки должен быть героем. Он может совершать ошибки, но неблаговидных поступков он совершать не должен. Не может он ради какой-то высокой цели уничтожать людей. В этом смысле все персонажи нашей трилогии — на стороне добра.

Справка «Известий»

Юсуп Бахшиев — российский актер и продюсер. Родился 5 марта 1965 года, окончил МИСИ им. Куйбышева. Продюсер фильмов «Антикиллер», «Параграф 78», «Жесть». В качестве актера играл в сериале «Родина».