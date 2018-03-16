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Часть российских дипломатов покинет Лондон на следующей неделе

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Фото: TASS/PA Images/Jonathan Brady
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Значительная часть российских дипломатов, высылаемых из Великобритании, покинет страну на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил посол России в Великобритании Александр Яковенко. По его словам, высылаемые дипломаты были задействованы в избирательной комиссии предстоящих выборов президента РФ, однако это никак отразится на ходе голосования.

«Для тех людей, которые придут, всё по-прежнему, всё будет работать как часы. Мы провели уже предварительное голосование в Северной Ирландии. У нас будет отдельный участок в Эдинбурге, ну и, конечно, в посольстве здесь. Сама комиссия 43 человека», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Яковенко добавил, вопреки высылке дипломатов, посольство РФ в Великобритании продолжит работу.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника Главного разведывательного управления 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. По словам Мэй, Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разработанным в России. Предъявив обвинения, Великобритания отказалась предоставить Москве доступ к материалам дела. Спустя два дня Великобритания приняла решение выслать из страны 23 российских дипломатов. Тереза Мэй подчеркнула, что расследование дела «подорвет базу российской разведки на долгие годы вперед».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал в ответ на действия Лондона выслать из Москвы британских послов в ближайшее время.

Бывший полковник ГРУ и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.

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