Гастрономический фестиваль устроит Самара для болельщиков ЧМ-2018

В июне 2018 года, в дни проведения матчей в рамках ЧМ-2018, в Самаре пройдет гастрономический фестиваль. Болельщиков познакомят с главными блюдами национальной кухни и местными продуктами.

Как отмечает НИА «Самара» со ссылкой на главу Ростуризма Олега Сафонова, подобные мероприятия пройдут в это время во всех городах, принимающих мундиаль. Так, иностранные гости смогут попробовать мордовские блины пачат в Саранске, корюшку и пышки в Санкт-Петербурге, кильку на бородинском хлебе с клопсами в Калининграде, шашлык и барабульку в Сочи, эчпочмаки и зур бэлеш в Казани, раков и блюда из речной рыбы в Самаре и Ростове-на-Дону.

Ожидается, что гастрономические фестивали превратят городское пространство в праздники региональной кухни. Для болельщиков устроят конкурсы пикников, автоярмарки и дегустации лучших блюд.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что для рязанских полицейских провели учения по предотвращению массовых беспорядков, которые могут возникнуть в дни проведения ЧМ-2018.