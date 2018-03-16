Перед ЧМ-2018 в Екатеринбурге переписывают домашних животных

В Екатеринбурге пересчитывают домашних животных перед ЧМ-2018. Полицейские рейды проводятся в одном из районов города, Эльмаше.

Как сообщают сами жители в социальных сетях, правоохранители переписывают всех проживающих в квартирах, а также клички, породы и дату рождения домашних питомцев. Некоторые рассказывают, что силовики приходят к ним уже не в первый раз.

ИА «Ура.ру» не удалось взять оперативный комментарий в ГУ МВД по Свердловской области. В пресс-службе попросили обратиться за разъяснениями позднее. Агентство поясняет, что на Эльмаше находится стадион «Калининец», который станет тренировочной базой для участников чемпионата.

В Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018 будут сыграны четыре матча. Сразятся Египет с Уругваем, Франция с Перу, Япония с Сенегалом и Мексика со Швецией.

Портал iz.ru ранее сообщал, что в российских городах, которые примут мундиаль, будут построены питомники для бездомных животных. Мониторингом и проверкой возведенных объектов займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды.