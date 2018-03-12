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СК возбудил дело о халатности после нападения стаи собак в Подмосковье

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после того, как стая бродячих собак напала и насмерть загрызла мужчину в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщает сайт Главного следственного управления СК России по Московской области.

Следствием установлено, что 11 марта ночью 19-летний житель поселка Курсаково возвращался домой с железнодорожной станции. В какой-то момент на него напала стая собак, мужчина от полученных ран и укусов скончался на месте происшествия, сообщает «Газета.ру».

Также следователи установили, что несколькими часами ранее стая бродячих собак напала на 26-летнюю женщину. Спастись ей удалось благодаря мужчине, который вышел из дома и шваброй отогнал агрессивных животных. Затем он отнес пострадавшую в дом и вызвал бригаду скорой помощи.

На данный момент женщину уже допросили. Также сотрудники СК опросили нескольких местных жителей, которые подтвердили, что знали о стае собак и обходили их стороной. Теперь в рамках уголовного дела правоохранителям предстоит выяснить, обращались ли граждане с данной проблемой в администрацию. Если факт обращений подтвердится, то предстоит выяснить, почему должностные лица не отреагировали должным образом на ситуацию.  

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