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Под Истрой отловили напавших на людей собак

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Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин
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В Истринском районе Подмосковья отловили бродячих собак, которые насмерть загрызли мужчину и покусали женщину.

Как рассказал руководитель администрации городского округа Андрей Дунаев, поручение было дано сотрудникам специальной организации.

По его словам, работы по отлову «бесхозных собак и животных без сопровождения» будут продолжены.

«Прошу жителей городского округа Истра направлять на мою почту… информацию о таких случаях для принятия соответствующих мер», — приводит его слова «РИА Новости».

Дунаев также выразил соболезнования родственникам погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшей.

Как писал портал iz.ru, бродячие собаки напали на мужчину и женщину в Истринском районе Подмосковья в воскресенье, 11 марта. Один человек погиб.

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