Мать пострадавшей от нападения собак в Подмосковье рассказала об инциденте

В ночь на воскресенье в подмосковном поселке Курсаково под Истрой стая бродячих собак насмерть загрызла 18-летнего парня. Чуть позже псы напали на 26-летнюю женщину, мать которой рассказала о состоянии пострадавшей.

«У нее пострадала голова, тело, нога, ухо, все руки. Неизвестно, что будет дальше, потому что неизвестно, какие собаки», — рассказала женщина, передает РЕН ТВ.

Она отметила, что после инцидента ее дочь на реанимобиле увезли в Москву. Также мать пострадавшей рассказала, что собаки раньше жили у местной жительницы, которая скончалась в конце февраля.

«Видимо, с тех пор их никто не кормил», — отметила она.

Ранее в ГСУ СК РФ по Московской области журналистам рассказали, что по данному факту начата проверка.

В феврале стало известно, что в Приморском крае пенсионерка, пострадавшая от нападения стаи бездомных собак, получит от администрации города Дальнереченска 300 тыс. рублей компенсации. Инцидент произошел летом 2017 года, полученные при нападении стаи собак травмы лишили 81-летнюю женщину возможности самостоятельно передвигаться.