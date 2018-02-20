Власти в Приморье выплатят пенсионерке 300 тыс. рублей за нападение собак

Пенсионерка, пострадавшая от нападения стаи бездомных собак, получит от администрации города Дальнереченска 300 тыс. рублей компенсации. Такое решение вынес суд в Приморском крае, сообщает ТАСС.

Как рассказала агентству старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, инцидент произошел летом 2017 года, полученные при нападении стаи собак травмы лишили 81-летнюю женщину возможности самостоятельно передвигаться.

Прокуратура провела проверку по обращению пострадавшей, и ответственность за нападение безнадзорных собак была возложена на власти города.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки загрызли насмерть четырехлетнего мальчика в пригороде Махачкалы — поселке Семендер.