Прямой эфир

Власти в Приморье выплатят пенсионерке 300 тыс. рублей за нападение собак

0
Фото: ТАСС/Лев Федосеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пенсионерка, пострадавшая от нападения стаи бездомных собак, получит от администрации города Дальнереченска 300 тыс. рублей компенсации. Такое решение вынес суд в Приморском крае, сообщает ТАСС.

Как рассказала агентству старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, инцидент произошел летом 2017 года, полученные при нападении стаи собак травмы лишили 81-летнюю женщину возможности самостоятельно передвигаться.

Прокуратура провела проверку по обращению пострадавшей, и ответственность за нападение безнадзорных собак была возложена на власти города.

Ранее сообщалось, что бродячие собаки загрызли насмерть четырехлетнего мальчика в пригороде Махачкалы — поселке Семендер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК завел уголовное дело после гибели мальчика от укусов собак в Дагестане
Собака напала на годовалого ребенка в Хабаровске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017