СК завел уголовное дело после гибели мальчика от укусов собак в Дагестане

Следственные органы в Дагестане завели уголовное дело по факту гибели мальчика от укусов в результате нападения собак в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека», — говорится в сообщении.

Как сообщал портал iz.ru, бродячие собаки загрызли насмерть четырехлетнего мальчика в пригороде Махачкалы — поселке Семендер.

В настоящее время для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.