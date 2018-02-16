СК завел уголовное дело после гибели мальчика от укусов собак в Дагестане
Следственные органы в Дагестане завели уголовное дело по факту гибели мальчика от укусов в результате нападения собак в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека», — говорится в сообщении.
Как сообщал портал iz.ru, бродячие собаки загрызли насмерть четырехлетнего мальчика в пригороде Махачкалы — поселке Семендер.
В настоящее время для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.