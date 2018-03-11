Стая бродячих собак насмерть загрызла мужчину в Подмосковье

Собаки напали на мужчину и женщину под подмосковной Истрой, от их укусов мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону в воскресенье, 11 марта.

«Следственный отдел по городу Истре <...> проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины с рваными ранами, характерными при укусах собак...», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Предположительно, собаки, совершившие нападение, были бродячими.

7 марта стало известно, что ученые из университета Йорка выяснили, как нужно обращаться с собаками, чтобы найти общий язык.

Согласно экспериментам, питомцы охотнее идут на контакт, если с ними общаться так же, как и с маленькими детьми, используя уменьшительно-ласкательные выражения и доброжелательный тон.

Ученые пришли к выводу, что при общении с питомцами как с детьми хозяевам будет легче с ними поладить.