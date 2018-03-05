Прямой эфир

СК проверит информацию о нападении собак на девочку в Вологде

0
Фото: ТАСС/Анатолий Кузярин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи по инициативе руководителя Вологодского областного управления СК России проверят информацию из СМИ о нападении бездомных собак на 15-летнюю девочку в Вологде. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что бездомные животные напали на подростка вечером 4 марта около стадиона «Витязь». Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц при обеспечении защиты граждан от нападений диких и бездомных животных.

Оргкомитет «Россия-2018» и Министерство спорта намерены обязать все регионы — участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных. В качестве примеров будут рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
УВД на Московском метрополитене закупит 45 овчарок на 2 млн рублей
Опубликовано видео спасения примерзшего к снегу щенка на Ямале
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017