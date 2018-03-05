СК проверит информацию о нападении собак на девочку в Вологде

Следователи по инициативе руководителя Вологодского областного управления СК России проверят информацию из СМИ о нападении бездомных собак на 15-летнюю девочку в Вологде. Об этом в понедельник, 5 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что бездомные животные напали на подростка вечером 4 марта около стадиона «Витязь». Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям должностных лиц при обеспечении защиты граждан от нападений диких и бездомных животных.

Оргкомитет «Россия-2018» и Министерство спорта намерены обязать все регионы — участники чемпионата мира по футболу построить приюты-передержки для бездомных животных. В качестве примеров будут рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.