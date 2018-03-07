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Путин подписал закон о дрессировке собак с ограничениями по контактной притравке

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий правила и порядок подготовки и дрессировки охотничьих собак, которым ограничивается контактная притравка этих животных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон обязывает при использовании живых животных для дрессировки собак охотничьих пород устанавливать между собаками и животными специальные ограждения, чтобы не допустить причинения вреда.

«Подготовка и дрессировка допускаются только в отношении собак охотничьих пород, только в закрепленных охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда», — говорится в тексте.

Совфед в конце декабря отклонил первую редакцию закона о запрете контактной притравки собак и предложил создать согласительную комиссию по доработке документа.

Новую редакцию российские парламентарии приняли 14 февраля.

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