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Госдума приняла новую редакцию закона о контактной притравке собак

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Фото: ТАСС/Сергей Величкин
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Госдума приняла новую редакцию закона, запрещающего контактную притравку охотничьих собак. Документ был подготовлен с учетом замечаний Совета Федерации к первой версии закона. 

Закон обязывает при использовании живых животных для дрессировки собак охотничьих пород устанавливать между собаками и животными специальные ограждения, чтобы не допустить причинения вреда. 

В документе также зафиксировано, что «подготовка и дрессировка допускаются только в отношении собак охотничьих пород, только в закрепленных охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с животными и причинения им физического вреда».

Кроме того законом в число полномочий органов государственной власти РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов вводится право «утверждать порядок содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания». 

Новая редакция закона будет в ближайшее время передана на рассмотрение Совета Федерации. 

Как сообщал портал iz.ru, Совфед в конце декабря отклонил первую редакцию закона о запрете контактной притравки собак и предложил создать согласительную комиссию по доработке документа.

Комиссия была сформирована и провела три заседания, в ходе которых были разработаны поправки к документу. Комиссия прекратила работу 10 февраля. 

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