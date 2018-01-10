Госдума вернется к вопросу о притравочных станциях

Госдума в пятницу рассмотрит вопрос о создании согласительной комиссии по законопроекту о запрете контактной притравки, который в декабре был принят депутатами, но отклонен Советом Федерации. Об этом сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, пообещав, что заседание комиссии будет открытым.

Вопрос о создании согласительной комиссии из депутатов и сенаторов по законопроекту о запрете деятельности контактных притравочных станций будет вынесен на обсуждение Госдумы на пятничном пленарном заседании. Перед Новым годом такое решение предложил Совет Федерации.

Напомним, авторами инициативы являются спикер Вячеслав Володин, вице-спикеры Ольга Тимофеева («Единая Россия»), Иван Мельников (КПРФ) и Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), глава СР Сергей Миронов, глава комитета по экологии и охране окружающей среды единоросс Владимир Бурматов и другие парламентарии. Документ вносит изменения в ФЗ «Об охоте» и направлен на то, чтобы не допустить жестокого обращения с дикими животными и причинения им физического вреда.

Предлагается запретить контактную притравку охотничьих собак, то есть прямой контакт собак с дикими животными: во время дрессировки между ними должны быть ограждения. Также устанавливаются требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся животные, используемые для тренировок.

В декабре ГД приняла документ во втором и третьем чтениях, но Совет Федерации не поддержал его несмотря на предварительное одобрение сразу тремя профильными комитетами верхней палаты. На заседании некоторые сенаторы высказались против, обосновывая это тем, что документ не проработан, а его принятие приведет к проблемам в охотничьей отрасли. При этом спикер СФ Валентина Матвиенко удивилась, что выступали только охотники, а защитников животных среди сенаторов не нашлось. После голосования она попросила коллег наладить процесс согласительной работы с депутатами и подготовить компромиссную редакцию закона.

У Госдумы есть право преодолеть вето СФ и внести законопроект напрямую президенту, напомнил журналистам Вячеслав Володин. Однако, по его мнению, поиск компромисса — более правильный подход.

— Сначала необходимо выслушать конкретные аргументы, так как до сих пор они не были высказаны, — отметил спикер. — Также в рамках согласительной комиссии разумно было бы встретиться с зоозащитниками.

По его словам, для участия в комиссии СФ предложил 11 сенаторов, столько же будет и депутатов — пятеро единороссов и по двое от остальных фракций. Предполагается, что согласительная комиссия будет работать в течение месяца и до конца января вернется к рассмотрению закона.

Заседания комиссии будут открытыми для СМИ, пообещал журналистам Вячеслав Володин.