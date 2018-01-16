Притравочным станциям поставят барьер

Депутаты и сенаторы против жестокого обращения с животными, но первые больше защищают диких зверей, а вторые — охотничьих собак, следует из позиций Госдумы и Совфеда по закону о контактной притравке. Согласительная комиссия по выработке нового текста документа пришла к выводу, что в нем необходимо четко описать условия, при которых контакт животных должен быть запрещен — например, если зверь потерял «обороноспособность». К следующему заседанию комиссии пройдут совещания со службами охраны аэропортов и специалистами по подготовке ловчих птиц и норных собак. Эксперты полагают, что несмотря на наметившееся противостояние двух палат, до прямого конфликта ситуацию решили не доводить, демонстрируя готовность к компромиссу.

В декабре палатам не удалось найти взаимопонимания по предлагаемым изменениям в закон «Об охоте» — документ был принят Госдумой, но затем отклонен Советом Федерации. ГД не стала пытаться преодолеть наложенное Совфедом вето - для устранения противоречий из депутатов и сенаторов была создана согласительная комиссия, первое заседание которой состоялось 16 января.

Авторами поправок являются спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикеры Ольга Тимофеева («Единая Россия»), Иван Мельников (КПРФ) и Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), глава СР Сергей Миронов, председатель комитета по экологии и охране окружающей среды единоросс Владимир Бурматов и другие парламентарии. Документ вносит изменения в ФЗ «Об охоте» и направлен на то, чтобы не допустить жестокого обращения с дикими животными и причинения им физического вреда. Предлагается запретить контактную притравку охотничьих собак, то есть прямой контакт собак с дикими животными: во время дрессировки между ними должны быть ограждения. Также устанавливаются требования к питомникам и вольерам, в которых содержатся животные, используемые для тренировок.

На заседании комиссии позицию сенаторов высказал глава профильного комитета СФ Владимир Лебедев. По его словам, нужно защищать и охотничьих собак — при отсутствии должной подготовки они просто погибнут на первой же охоте. Поэтому необходимо четко указать в законе, в каких случаях требуется обязательный запрет прямого контакта — например, ограничение «обороноспособности» дикого зверя, с помощью которого притравливают собаку, или стесненные условия его нахождения в вольере. Часто для тренировки используют привязанное животное, лишенное клыков и когтей. Если оно спокойно передвигается в просторном вольере, а собака младше одного года и не может нанести серьезных увечий, контакт необходимо разрешить, настаивают сенаторы. Иначе собака не будет готова к охоте и не поймет, что дикий зверь опасен.

Кроме того, члены СФ предлагают не распространять действие закона на подготовку и обучение ловчих птиц, так как это может затруднить работу служб охраны аэропортов и ФСО, которые используют соколов для охраны объектов и разгона голубей, мешающих взлету и посадке самолетов. Также сенаторы считают необходимым обсудить с кинологами особенности тренировки норных собак, которая по определению проходит в «стесненных условиях» — в норах.

Совещания планируется провести в течение недели, за это же время нужно собрать весь дополнительный материал и уточнить определения, заявил журналистам глава профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (ЕР). После этого комиссия соберется еще раз и обсудит новую редакцию закона. Когда текст согласуют обе палаты, его направят в регионы для сбора замечаний и предложений. Согласительная комиссия должна принять решение до 10 февраля.

Совет Федерации довольно редко отклоняет законопроекты, принятые Госдумой. В седьмом созыве таких случаев было всего два — проекты о запрете рекламы на платежках за услуги ЖКХ и о запрете контактной приправки. При этом согласительная комиссия была создана только по последнему документу. В 2016 году также собиралась комиссия для выработки нового текста закона о создании федеральной и региональных систем «Контингент обучающихся», который был отклонен президентом РФ.

Эксперты отмечают, что рассмотрение закона о притравочных станциях стало поводом для противостояния между двумя палатами российского парламента, каждая из которых стремится продемонстрировать свой вес.

— Нынешняя история с нормой о притравке скорее иллюстрирует потребность в опубличивании конкуренции и отстаивании аппаратного статуса каждой из палат, — уверен президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

В свою очередь, политолог Антон Хащенко обратил внимание на тактику, которую выбрали в нижней палате парламента после отклонения закона.

— Можно было бы, конечно, и войти в клинч. Но было принято политически грамотное решение о создании согласительной комиссии для преодоления разногласий. В такой конструкции простого сенатского «нет» будет явно недостаточно, - подчеркнул эксперт.

Политконсультант Дмитрий Фетисов уверен, что у Госдумы и Совфеда все же есть шанс договориться.

— В обеих палатах работают опытные люди. Скандал не нужен никому.

Совет Федерации уже показал свою волю и сейчас может пойти на компромиссы, тем более закон актуальный и важный, заключил Дмитрий Фетисов.