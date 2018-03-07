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Ученые рассказали о правильном общении с собаками

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Ученые из университета Йорка выяснили, как нужно обращаться с собаками, чтобы найти общий язык. Согласно экспериментам, питомцы охотнее идут на контакт, если с ними общаться так же, как и с маленькими детьми, используя уменьшительно-ласкательные выражения и доброжелательный тон. Об этом сообщает The Telegraph.

К собакам приводили двух незнакомых людей. Один использовал нейтральные выражения и говорил на «несобачьи» темы — например, о походе в кино. Другой использовал радостную интонацию, предлагал пойти погулять, называл пса хорошим мальчиком и другими ласковыми словами.

После разговора с людьми, собаке предлагалось выбрать человека, с которым он бы хотел провести время. В результате абсолютно все собаки охотнее соглашались играть именно со вторым человеком.

Ученые пришли к выводу, что при общении с питомцами, как с детьми, хозяевам будет легче с ними поладить. 

Героем роликов в соцсетях стала ленивая собака. Питомец заставил хозяйку катать себя по снегу.

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