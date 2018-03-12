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Племянница Юрия Лозы ждет ребенка от загрызенного собаками жителя Истры

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Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
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Российский певец Юрий Лоза заявил, что его племянница беременна от 19-летнего жителя Истры, которого накануне насмерть загрызли собаки в Подмосковье. Об этом артист написал на своей странице в Facebook.

По словам музыканта, беременную девушку сейчас утешают всей семьей.

«Когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля, но, когда узнаешь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее. Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей», — написал Лоза.

Как ранее писал портал iz.ru, 11 марта под подмосковной Истрой стая бродячих собак напала на мужчину и женщину. От укусов животных мужчина скончался, женщина с травмами госпитализирована.

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