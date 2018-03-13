Рязанские полицейские учатся прекращать футбольные драки перед ЧМ-2018

В Рязани сотрудники правоохранительных органов провели учения по предотвращению массовых беспорядков, это один из этапов подготовки к чемпионату мира по футболу.

Учения проходили возле стадиона «Спартак». Правоохранительные органы отрабатывали действия по пресечению массовых беспорядков. По легенде учений во время футбольного матча болельщики устроили стычку. Чтобы ее прекратить, был собран специальный мобильный отряд из разных подразделений полиции, сообщает РИА «7 новостей».

Роль нарушителей порядка исполняли молодые сотрудники МВД. Учения прошли успешно. Руководство полиции Рязанской области положительно оценило действия силовиков.