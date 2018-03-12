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360 такси получат аккредитацию на ЧМ-2018 в Нижегородской области

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В Нижегородской области на период проведения чемпионата мира по футболу аккредитацию получат 360 машин такси, они смогут заезжать на парковки возле стадиона и площадки фестиваля болельщиков.

Количество такси было определено с учетом количества стоянок и посадочных площадок. Список таксистов, прошедших аккредитацию, будет направлен в администрацию Нижнего Новгорода, им выдадут соответствующие пропуски. Данные об автомобилях внесут в базу данных, которой смогут пользоваться диспетчерские службы, отели и организаторы ЧМ-2018, сообщает ИА «НьюсНН».

Водителям уже рекомендовали выучить стандартные фразы на английском языке. Кроме того, будут разработаны специальные памятки с разговорником, схемой парковок и расписанием матчей.

Всего в Нижегородской области более 15 тыс. автомобилей имеют разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси.

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