Ставропольские медики пройдут специальный курс подготовки к ЧМ-2018

Медики в Ставропольском крае пройдут специальный курс подготовки в преддверии ЧМ-2018. Об этом стало известно во время встречи представителей краевого министерства здравоохранения, территориального центра медицины катастроф и врачей больниц Ессентуков.

Как сообщает NewsTracker, также медики встретились с делегацией из Нигерии, в состав которой вошел главный врач этой страны. Команда будет тренироваться на базе, построенной в Ессентуках. Гости проинспектировали отделения местных больниц и провели совещание по вопросам подготовки к футбольному чемпионату.

Специалисты отметили, что в целом местные клиники готовы принимать пациентов в условиях чемпионата мирового уровня. Впрочем, пройти переподготовку сотрудникам медучреждений все же придется.

Портал iz.ru 27 февраля сообщал со ссылкой на пресс-службу оргкомитета «Россия-2018» о том, что болельщики смогут пройти на матчи чемпионата с наркотическими и психотропными препаратами, но только при наличии на него рецепта. Оценивать его подлинность будут сотрудники силовых структур.

Кроме того, иностранные граждане имеют право на ввоз в Россию нескольких сотен запрещенных в стране препаратов.