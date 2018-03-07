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Около 440 отелей уличены в завышении цен перед ЧМ-2018

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Фото: Depositphotos.com
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Роспотребнадзор уличил около 440 гостиниц в завышении цен на период проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится в сообщении федеральной службы.

К 5 марта проверки были проведены более чем в 7,4 тыс. гостиницах. По их результатам возбуждено около 1 тыс. административных дел.

«В целом было выявлено 438 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание и 94 случая отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — указано на сайте Роспотребнадзора.

Совокупная сумма наложенных административных штрафов на отели превысила 2,6 млн рублей. Более 150 огранизациям ведомство вынесло предостережения.

Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее портал iz.ru писал, что вице-премьер Аркадий Дворкович был назначен главой оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу «Россия-2018».

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