Специальные койки в клиниках выделят для пьяных болельщиков ЧМ-2018

Большинство регионов, принимающих матчи ЧМ-2018, отказались от создания отдельных вытрезвителей. Для пьяных болельщиков организуют палаты в больницах. Это обойдется местным властям намного дешевле, чем организовывать спецучреждения.

В Москве нетрезвых футбольных фанатов при необходимости отправят в Институт Склифосовского или клинику Пирогова. Экстренную помощь им окажут бесплатно.

Дискуссии о возрождении системы вытрезвителей начались после того, как Россия получила право проведения мундиаля.

Хотя международные футбольные турниры не обходятся без массовых возлияний болельщиков, у FIFA нет специальных требований по этому поводу. Организация пунктов помощи нетрезвым фанатам оставлена на усмотрение регионов.

Что касается нарушителей общественного порядка, не нуждающихся при этом в помощи, для них на стадионах откроют временные изоляторы.

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Пьяный маршрут