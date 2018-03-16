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Бесплатное обучение организуют для экскурсоводов к ЧМ-2018 в Ростове

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В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону для гидов и переводчиков организуют бесплатные курсы. На них будут рассказывать о специфике работы с иностранными экскурсионными группами.

Как сообщает RostovGazeta со ссылкой на городскую администрацию, программа рассчитана на тех, кто знает иностранный язык на высоком уровне. Но поучаствовать в программе может любой желающий. Для этого надо предварительно записаться.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018. Игры состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах. Так, Ростов примет четыре матча группового турнира и встречу 1/8 финала.

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Казани во время ЧМ-2018 состоится фестиваль болельщиков. На нем ожидается участие около 1 млн человек.
 

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