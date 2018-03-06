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Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 в Казани посетят около 1 млн человек

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На Фестивале болельщиков в Казани, который пройдет во время чемпионата мира по футболу 2018 года, ожидается около 1 млн посетителей. «30 дней почти 24 часа в сутки мы будем работать. Это наш новый опыт, с которым, надеюсь, мы справимся», — рассказал первый заместитель руководителя исполкома города Дамир Фаттахов. Об этом сообщает ИА «Татар-информ»

Территория Центра семьи «Казан» будет разделена на пять зон: главная сцена с большим экраном и звуковым оборудованием, место для мастер-классов по футбольному фристайлу, медиацентр, волонтерский центр и центр управления фестивалем, место дислокации силовых структур и камеры хранения.

Как ранее писал портал iz.ru, гости ЧМ-2018 смогут путешествовать на велорикшах по Татарстану в рамках разработанной концепции Visit Tatarstan. В мае 2018 года в республике планируется запустить новый туристический маршрут под названием «1000 и 1 удовольствие». Путешественников будут сопровождать экскурсоводы в образе героев, которые расскажут гостям республики об обычаях местных жителей, об истории и национальных особенностях Татарстана.

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