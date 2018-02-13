Гости ЧМ-2018 смогут путешествовать на велорикшах по Татарстану

Гости ЧМ-2018 смогут путешествовать на велорикшах по Республике Татарстан в рамках разработанной концепции Visit Tatarstan, об этом сообщил заместитель председателя государственного комитета региона по туризму Артур Абдрашитов.

В мае 2018 года в республике планируется запустить новый туристический маршрут под названием «1000 и 1 удовольствие». В рамках маршрута гости Татарстана по своему желанию смогут путешествовать не только на привычных автобусах, но и на велорикшах.

— Уже есть туристы, которые хотят проехать по этому маршруту. Однако это будет нестандартный маршрут. В ходе него туристы смогут передвигаться не только на автобусах, но и на велорикшах, — цитирует ProKazan.ru со ссылкой на ТАСС слова Артура Абдрашитова.

Туристов будут сопровождать экскурсоводы в образе героев, которые расскажут гостям республики об обычаях местных жителей, об истории и национальных особенностях Татарстана.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. По итогам жеребьевки на стадионе в Казани состоятся шесть матчей. Пять из них пройдут в июне: 16, 20, 24, 27 и 30 числа — и один матч пройдет 6 июля.