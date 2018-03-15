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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам по продаже билетов на ЧМ-2018

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Роскомнадзор принял меры по блокировке сайтов по продаже контрафактных билетов и продукции чемпионата мира по футболу – 2018. В черный список внесено 858 интернет-страниц.

В сообщении ведомства отмечается, что 822 сайта удалили противоправную информацию. Доступ к восьми страницам был ограничен из-за невыполнения требований Роскомнадзора.

Владельцам еще 28 сайтов и провайдерам хостинга направлены соответствующие уведомления.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Казани, Волгограде, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде, Саранске и Сочи.

Сборная России на групповом этапе сразится с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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