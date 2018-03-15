Кандидат в президенты России Грудинин покинул предвыборные дебаты

Кандидат в президенты России Павел Грудинин покинул студию телеканала «Россия 1», где должны были пройти предвыборные дебаты, после того как увидел свою бывшую сотрудницу.

Лидию Филькину, которая много лет проработала на компанию Грудинина, как доверенное лицо привел в студию кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Увидев женщину, Грудинин покинул студию, а его место занял доверенное лицо политика Максим Шевченко.

В результате между Сурайкиным и Шевченко возник конфликт из-за Лидии Филькиной, который едва не дошел до драки. Телеведущий Владимир Соловьев и кандидат в президенты Борис Титов лично пытались удержать Сурайкина от нападения на Шевченко, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Максим Шевченко уже оказывался в центре скандала из-за драки с Николаем Сванидзе. Конфликт между журналистом и членом Совета по правам человека произошел 30 января во время обсуждения вопроса «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить?».