Прямой эфир
Сюжет:

Кандидат в президенты России Грудинин покинул предвыборные дебаты

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат в президенты России Павел Грудинин покинул студию телеканала «Россия 1», где должны были пройти предвыборные дебаты, после того как увидел свою бывшую сотрудницу.

Лидию Филькину, которая много лет проработала на компанию Грудинина, как доверенное лицо привел в студию кандидат в президенты от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин. Увидев женщину, Грудинин покинул студию, а его место занял доверенное лицо политика Максим Шевченко.

В результате между Сурайкиным и Шевченко возник конфликт из-за Лидии Филькиной, который едва не дошел до драки. Телеведущий Владимир Соловьев и кандидат в президенты Борис Титов лично пытались удержать Сурайкина от нападения на Шевченко, сообщает РЕН ТВ.

Ранее Максим Шевченко уже оказывался в центре скандала из-за драки с Николаем Сванидзе. Конфликт между журналистом и членом Совета по правам человека произошел 30 января во время обсуждения вопроса «Является ли сталинизм болезнью, которую надо лечить?».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жириновский и Собчак снова поругались во время дебатов
Собчак на дебатах довели до слез

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017