«Поддерживал. Помогал. Выручал»

Прощание с Олегом Табаковым было назначено на девять утра, но люди пришли гораздо раньше и ожидали у центрального входа в Художественный театр. Ни снег, ни холод не помешал истинным почитателям поклониться любимому артисту. Проститься с великим актером пришел и президент России Владимир Путин. Возложил к гробу бордовые розы, сел рядом с вдовой — Мариной Зудиной, выразил сердечные соболезнования, взял ее за руку и о чем-то тихо говорил.

Ранее президент направил родным и близким народного артиста СССР телеграмму, в которой отметил, что уход Олега Табакова – "огромная, невосполнимая утрата" для всей России.

"Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком, поистине народным любимцем. Он всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников", - подчеркнул президент.

Люди несли в МХТ розы, хризантемы и красные гвоздики. С каждым часом желающих сказать Олегу Табакову последнее «спасибо» становилось все больше. Камергерский в этот день был перекрыт. Те из поклонников творчества артиста, что не смогли попасть в зал, наблюдали с улицы за прямой трансляцией панихиды. Полушепотом говорили о Табакове. Кто-то вспоминал кота Матроскина, кто-то — театральные работы, а кто-то — фильмы.

— Я за свою жизнь только Высоцкого провожал. И вот теперь Табакова, — резюмировал седовласый мужчина и, кажется, выразил общенациональное настроение в день траура.

В театре камерный оркестр играл траурную музыку. Юрий Башмет пришел с альтом и сыграл соло. Венки и корзины от благодарных почитателей не умещались на сцене. В траурном карауле, сменяя друг друга, у гроба вставали ученики мастера Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Верник, Ирина Пегова, Александр Мохов, Михаил Хомяков и другие.

Пришли проститься с артистом зампред правительства Ольга Голодец, министр культуры Владимир Мединский, министр обороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин, первый зампред Госдумы Александр Жуков, а также Ирина Антонова, Константин Эрнст, Федор Бондарчук, Сергей Юрский, Александр Калягин, Анатолий Смелянский, Владимир Урин, Александр Ширвиндт, Владимир Меньшов со всей семьей, Марк Розовский и многие, многие другие. От театров прибыли делегации. Актеров «Современника» возглавили Галина Волчек и Валентин Гафт. Ленкомовцев — Марк Захаров, ермоловцев — Олег Меньшиков.

Гражданскую панихиду открыл ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий: «Проститься с вами, Олег Павлович, пришли все, начиная от вашего любимого колледжа. Тут, естественно, Школа-студия, «Табакерка», МХТ. Мы вас очень любим, Олег Павлович. Очень…».

О последних встречах с Олегом Табаковым вспоминала Ольга Голодец: «Когда мы были на его последнем спектакле «Юбилей ювелира», он будто прощался с нами. Но мы не верили и говорили ему: «Да нет, Олег Павлович. Все будет хорошо». Он все равно шутил и отвечал: «Да. Это мое последнее приглашение в театр…».

А министр культуры Владимир Мединский недоумевал, как в одном человеке умещалось столько талантов, включая организаторский: «Все говорят — гениальный актер, выдающийся режиссер, великий педагог, а я бы еще добавил: Табаков — редчайший, талантливый администратор и организатор, создавший такой образцовый, разный, всем интересный театр».

Ученики Табакова еле сдерживали слезы, говорили тихо, словно боялись сорваться на эмоции.

— Олег Павлович был очень смелым и сильным человеком, — сказал Сергей Безруков. — Только такой человек может взяться за руководство театром, после того, как получил инфаркт. Быть руководителем и идти на диалог с властями, не унижаясь. И какие бы обвинения и провокации на него не пытались повесить, он их не замечал. Потому что львы никогда не отвечают на провокации.

Олег Табаков и правда был львом – гордым, справедливым, добрым, щедрым. Он и родился Львом по зодиаку, 17 августа.

Заслуженный деятель искусств Анатолий Смелянский вспомнил, как однажды задал Табакову каверзный вопрос: «Я спросил, если ты окажешься там, где Ефремов, Борисов, Евстигнеев, твой отец, как оправдаешься перед ними? Олег как будто ждал этого вопроса и сказал: «Оправдаюсь. Поддерживал. Помогал. Выручал. Хранил. Доставал. Делился».

Таким всем запомнился Олег Павлович Табаков, неунывающий кот Матроскин, легендарный Обломов, прекрасный руководитель и большой души человек. Похоронили его на Новодевичьем кладбище рядом с Владимиром Зельдиным и Леонидом Броневым.