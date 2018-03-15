Гарвардский университет выразил соболезнования близким Табакова

Руководство Института театра, драмы и медиа Гарвардского университета выразило соболезнования семье, друзьям и коллегам скончавшегося народного артиста СССР Олега Табакова.

«Табаков был не только национальным сокровищем для своей страны, но также великим другом театра A.R.T. и послом культуры, которого будет не хватать как его коллегам, так и студентам по всему миру», — приводит текст сообщения «РИА Новости».

Табаков скончался в минувший вторник, 13 марта. Ему было 82 года. Церемония прощания с актером и режиссером пройдет в МХТ имени Чехова. Похоронят Табакова на Центральной аллее Новодевичьего кладбища в Москве.