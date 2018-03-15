Народного артиста СССР Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Его могила располагается на центральной аллее рядом с актерами Владимиром Зельдиным, Леонидом Броневым и художником Ильей Глазуновым.

Ранее в Московском художественном театре имени Чехова состоялось прощание с всенародно любимым режиссером, актером и театральным мастером. Проводить актера в последний путь пришли известные актеры, политики, музыканты. Дань памяти и уважения Табакову выразил президент России Владимир Путин, возложивший букет цветов возле гроба актера.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта на 83-м году жизни после продолжительной болезни.