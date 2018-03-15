Поток желающих проститься с Табаковым не иссякает уже пятый час

Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым продолжается в Московском художественном театре имени Чехова в Москве уже пятый час.

Почтить память любимого актера, наставника, педагога, руководителя и друга пришли Владимир Мединский, Владимир Машков, Александр Калягин, Сергей Собянин, Константин Эрнст, Сергей Безруков, Ольга Голодец, Валентин Гафт, Александр Кибовский, Эдгард Запашный, Михаил Боярский и многие другие.

Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище.