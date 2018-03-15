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Песков не исключает прощания Путина с Олегом Табаковым

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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключается возможности прощания президента России Владимира Путина с народным артистом Олегом Табаковым.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не планирует ли президент посетить прощание с актером, которое проходит сейчас в Московском художественном театре имени Чехова, Песков заявил, что, если это произойдет, пресс-служба сообщит отдельно.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Московском художественном театре имени Чехова началось прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым.

Люди заполнили Камергерский переулок, где расположен МХТ, еще до того как театр открыл двери для всех, кто хотел бы проститься с артистом. 

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