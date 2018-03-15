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Прощание с Олегом Табаковым началось в МХТ имени Чехова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Прощание с народным артистом СССР Олегом Табаковым началось в Московском художественном театре имени Чехова.

Люди заполнили Камергерский переулок, где расположен МХТ, еще до того, как театр открыл двери для всех, кто хотел бы проститься с артистом. У МХТ для организации очереди установлены железные ограждения и рамки.

Гражданская панихида начнется в 12:00 мск и продлится до 13:00. Похоронят артиста на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Олег Табаков — актер театра и кино, режиссер, педагог, один из основателей театра «Современник». Возглавлял два театра — МХТ имени Чехова и Театр под руководством Олега Табакова, он также возглавлял Московскую театральную школу/колледж Олега Табакова для одаренных детей.

Всемирно известный артист скончался 12 марта в Москве, ему было 82 года.

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