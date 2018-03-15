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Путин приехал проститься с Табаковым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин приехал в Московский художественный театр имени Чехова почтить память народного артиста СССР Олега Табакова.

В настоящий момент в МХТ имени Чехова проходит гражданская панихида.

С самого утра к дверям театра выстроилась большая очередь. Поток людей, пришедших отдать дань уважения великому актеру, режиссеру, педагогу, наставнику и другу не иссякает уже пятый час.

Почтить память Табакова также пришли Владимир Мединский, Владимир Машков, Александр Калягин, Сергей Собянин, Константин Эрнст, Сергей Безруков, Ольга Голодец, Валентин Гафт, Александр Кибовский, Эдгард Запашный, Михаил Боярский и многие другие.

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