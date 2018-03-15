В Москве простились с Олегом Табаковым

Многочисленные поклонники творчества, ученики и друзья простились в МХТ имени Чехова с народным артистом СССР Олегом Табаковым.

Отдать дань уважения великому артисту приехали президент России Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский, актер Валентин Гафт, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, режиссер Владимир Меньшов и актриса Вера Алентова, президент федерации хоккея Владислав Третьяк, худрук Театра Наций Евгений Миронов, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, многочисленные студенты Школы-студии МХАТ и многие другие.

В последний путь Табакова проводили аплодисментами. Церемония прощания завершилась.

Предположительно в 16:00 начнется церемония похорон. Могила Олега Табакова будет располагаться на Центральной аллее Новодевичьего кладбища. Он будет похоронен рядом с Леонидом Броневым, Владимиром Зельдиным и Ильей Глазуновым.

Народный артист СССР Олег Табаков скончался в Москве 12 марта на 82-м году жизни.