Советник Порошенко обиделся на Путина за сравнение «Сармата» с «Воеводой»

Советник президента Украины Петра Порошенко, директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) Владимир Горбулин заявил, что «откровенно обижен» на президента России Владимира Путина, после того как он сравнил новейший российский комплекс «Сармат» с «Воеводой», передает украинское агентство «ОПК Украины».

Напомнив, что РС-20 «Воевода» (по классификации НАТО — SS-18 «Сатана») был разработан во времена СССР в Днепропетровске, советник Порошенко заявил, что это позволяет считать, что комплекс принадлежит Украине, сообщает телеканал «Звезда». Поэтому якобы некорректно сравнивать российский комплекс с «украинской ракетой», отметил директор НИСИ.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию рассказал о ряде новейших российских военных разработок. В частности, он упомянул о глубинном беспилотнике, гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард» и ракетном комплексе «Сармат».

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов заявил в минувший понедельник, что российская промышленность готова к производству новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат». А несколько предсерийных образцов МБР «Сармат» уже в ближайшее время поступят на вооружение российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН).