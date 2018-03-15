Су-24М пролетели в 25 м над землей под Волгоградом

Сложные элементы пилотажа отрабатывают летчики авиационного полка Южного военного округа, который дислоцирован в Волгоградской области. Они совершают полеты на модернизированных фронтовых бомбардировщиках Су-24М.

Так, самолеты парами пролетели на малой и предельно малой высотах до 25 м над землей. При этом их скорость была более 1 тыс. км/ч, рассказал ИА «НовостиВолгограда.ру» начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Всего было совершено около 30 вылетов. Летчики совершенствовали элементы маневрирования при уклонении от атаки условного противника в условиях радиоэлектронного подавления.

Кроме того, были отработаны действия в случае возникновения внештатной ситуации из-за отказа техники. Экипажи также научились сажать бомбардировщики на ограниченное пространство в условиях ограниченной видимости.

Портал iz.ru сообщал о падении накануне истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet ВМС США у побережья американского штата Флорида. Оба пилота погибли.