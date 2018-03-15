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Пилоты упавшего в США истребителя погибли

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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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Оба пилота истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet ВМС США, упавшего в у побережья американского штата Флорида, погибли. 

Как говорится в сообщении авиационного подразделения ВМС, имена погибших не будут обнародованы до тех пор, пока не проинформируют ближайших родственников.

Ранее сообщалось, что пилот и штурман успели катапультироваться.

Катастрофа произошла 14 марта неподалеку от города Ки-Уэст, расположенного на архипелаге Флорида-Кис на юге штата. Ее причины не сообщаются.

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