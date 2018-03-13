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МИД Австралии считает преждевременным оценивать расследование крушения MH17

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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп считает, что преждевременно давать оценки возможным результатам уголовного расследования катастрофы малайзийского Boeing MH17 над Донбассом. 

«Невозможно составить мнение о доказательствах, поскольку они пока не оглашены», — заявила министр в интервью газете The Australian.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года над Донбассом. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

В сентябре 2016 года международные следователи заявили, что самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук» в районе поселка Первомайское, находившегося в день трагедии под контролем пророссийских ополченцев.

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