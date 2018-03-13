МИД Австралии считает преждевременным оценивать расследование крушения MH17

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп считает, что преждевременно давать оценки возможным результатам уголовного расследования катастрофы малайзийского Boeing MH17 над Донбассом.

«Невозможно составить мнение о доказательствах, поскольку они пока не оглашены», — заявила министр в интервью газете The Australian.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года над Донбассом. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

В сентябре 2016 года международные следователи заявили, что самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук» в районе поселка Первомайское, находившегося в день трагедии под контролем пророссийских ополченцев.