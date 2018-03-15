Власти Москвы отказались от льготной ипотеки в рамках реновации

Московские власти отказались предоставлять льготную ипотеку участникам программы реновации. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

«Пока льготную ипотеку мы не разрабатываем, потому что ставки Центробанка из года в год падают, количество ипотечных кредитов увеличивается. За последний год очень серьезно доля ипотечных кредитов на рынке новостроек в Москве выросла», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Заммэра Москвы подчеркнул, что к настоящему времени столичные власти разработали и утвердили положение возможности дополнительной докупки жилой площади.

«Пока будем идти возможностью предоставления дополнительных метров. А уже брать человеку ипотеку или искать другие источники — это желания и возможности самого человека», — добавил Хуснуллин.

Ранее портал iz.ru сообщал, что столичные власти разрешили участникам программы реновации приобретать дополнительные квадратные метры и квартиры.

Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года. Изначально в нее вошли 5144 дома. Позже в нее дополнительно включили 37 домов и исключили четыре, в ноябре еще два дома отказались от участия в программе.

В начале текущего месяца первый переезд в рамках программы реновации стартовал в трех домах на улице Федина в районе Северное Измайлово. Переезд осуществляется в новый дом 62Б на 5-й Парковой улице.